联合国人权高专：海地如炼狱 需国际部队进驻

（法新社太子港10日电） 加勒比海岛国海地黑帮暴力遍布，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天以「活生生梦魇」形容当地惨况，疾呼派遣国际部队进驻。

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图克结束为期2天的海地全国访视后呼吁各国领袖，应即刻考虑派遣一支设定派驻期限的特殊支援部队进驻；海地政府从去年就一直诉请国际部队驻军。 海地长年一直深陷人道、经济和卫生危机的恶性循环，残酷的帮派暴力更让局面雪上加霜。

根据今天发布的一份联合国报告，海地首都太子港的太阳城（Cite Soleil）社区，集体杀人、轮奸和狙击等案件最近几个月急遽攀升，居民备受煎熬。

图克在新闻稿里说：「报告发现的情况骇人，描绘出的景象是人们连月来身陷犯罪黑帮恐怖魔爪，但政府却束手无策。这只能以活生生的梦魇来形容。」

联合国的报告指出，单是太阳城社区内的布鲁克林（Brooklyn）邻里，2022下半年就有260多人死于黑帮暴力、有记录在案的轮奸女性案就有近60起。

报告特别着重一起骇人听闻案件。本案里黑帮先是将有4个孩子的母亲萝丝（Rose）的丈夫杀害，还痛殴萝丝并当着孩子面性侵她，歹徒离开前还纵火烧屋，行径令人发指。

图克表示，海地警方「亟需协同性的国际支持以应对挑战，才能强化符合人权义务式的应对局势能力」。

海地全国超过一半的范围遭黑帮掌控，掳人勒赎更成家常便饭。黑帮经常要求巨额赎金又性侵肉票。

图克警告，海地有超过50万的孩童住于黑帮控制地区，几无接受教育机会。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）去年10月转达海地总理亨利（Ariel Henry）的国际协助诉请，并要求联合国安理会派维和部队到海地。

但尽管另有不少国家也发出类似呼吁，派维和部队进驻海地的计画却迟无进展。

美洲最贫困国家海地，在总统摩依士（Jovenel Moise）2021年7月遇刺身亡后各项危机加剧，自2016年以来也再无举办全国性选举。

© 2023 AFP