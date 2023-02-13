超级杯抢风头 北美周末票房冠军「舞力麦克3」惨淡登顶

（法新社洛杉矶12日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）的新片「舞力麦克的最后一舞」以约820万美元的票房收入，荣登本周末北美票房冠军宝座，但在超级杯周末期间，北美票房整体不尽理想。

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「舞力麦克的最后一舞」（Magic Mike's Last Dance，暂译）由华纳兄弟（Warner Bros.）出品，是「舞力麦克」电影系列第三部作品，片中怀有远大梦想的主角脱衣舞者是由查宁塔图（Channing Tatum）饰演。

但北美本周末票房整体来看并不亮眼，这无疑是受到职业美式足球联盟（NFL）年度冠军赛「超级杯」（Super Bowl）的影响，因为那是全年度美国最多人观赏的体育赛事。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）称，这部喜剧电影的续集，开片票房十分疲软。

但另一位制作人詹姆斯柯麦隆（James Cameron），本周末就没有什么值得抱怨的了。

因为他的「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water），以690万美元的票房，在本周末北美排行榜位居第2。而他的钜作「铁达尼号」（Titanic）的3D版本，以640万美元排名第3，这是第1次出现导演有两部片的票房挤进前5名的情况。

排在第4的是派拉蒙（Paramount）出品的票房600万美元电影「追星奶奶团」（80 for Brady，暂译），在该片中，老牌女星莉莉汤姆琳（Lily Tomlin）、珍芳达（Jane Fonda）、丽塔莫瑞诺（Rita Moreno）、莎莉菲尔德（Sally Field）等人饰演一群好友，一起去看NFL传奇四分卫布雷迪（Tom Brady）在2017年超级杯的比赛。

上周末票房龙头「敲敲门」（Knock at the Cabin）本周末收入440万美元，排名滑落到第5。这部令人毛骨耸然的惊悚片，由强纳森葛洛夫（Jonathan Groff）与班艾德里奇（Ben Aldridge）主演，他们带着两个年幼的小孩到一个偏僻的小屋度假。而戴夫包蒂斯塔（Dave Bautista）饰演的神秘男子来到门前，并发出严重的警告，这让他们感到十分不安。

排名第6至第10的作品依序为：「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish），390万美元；「超难搞先生」（A Man Called Otto），260万美元；「人肉搜索2：失踪搜救」（Missing），260万美元；「窒友梅根」（M3GAN），170万美元；「迫降危机」（Plane） ，120万美元。

© 2023 AFP