超级杯抢风头 北美周末票房冠军「舞力麦克3」惨淡登顶

(法新社洛杉矶12日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)的新片「舞力麦克的最后一舞」以约820万美元的票房收入,荣登本周末北美票房冠军宝座,但在超级杯周末期间,北美票房整体不尽理想。

「舞力麦克的最后一舞」(Magic Mike's Last Dance,暂译)由华纳兄弟(Warner Bros.)出品,是「舞力麦克」电影系列第三部作品,片中怀有远大梦想的主角脱衣舞者是由查宁塔图(Channing Tatum)饰演。

但北美本周末票房整体来看并不亮眼,这无疑是受到职业美式足球联盟(NFL)年度冠军赛「超级杯」(Super Bowl)的影响,因为那是全年度美国最多人观赏的体育赛事。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)称,这部喜剧电影的续集,开片票房十分疲软。

但另一位制作人詹姆斯柯麦隆(James Cameron),本周末就没有什么值得抱怨的了。

因为他的「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water),以690万美元的票房,在本周末北美排行榜位居第2。而他的钜作「铁达尼号」(Titanic)的3D版本,以640万美元排名第3,这是第1次出现导演有两部片的票房挤进前5名的情况。

排在第4的是派拉蒙(Paramount)出品的票房600万美元电影「追星奶奶团」(80 for Brady,暂译),在该片中,老牌女星莉莉汤姆琳(Lily Tomlin)、珍芳达(Jane Fonda)、丽塔莫瑞诺(Rita Moreno)、莎莉菲尔德(Sally Field)等人饰演一群好友,一起去看NFL传奇四分卫布雷迪(Tom Brady)在2017年超级杯的比赛。

上周末票房龙头「敲敲门」(Knock at the Cabin)本周末收入440万美元,排名滑落到第5。这部令人毛骨耸然的惊悚片,由强纳森葛洛夫(Jonathan Groff)与班艾德里奇(Ben Aldridge)主演,他们带着两个年幼的小孩到一个偏僻的小屋度假。而戴夫包蒂斯塔(Dave Bautista)饰演的神秘男子来到门前,并发出严重的警告,这让他们感到十分不安。

排名第6至第10的作品依序为:「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish),390万美元;「超难搞先生」(A Man Called Otto),260万美元;「人肉搜索2:失踪搜救」(Missing),260万美元;「窒友梅根」(M3GAN),170万美元;「迫降危机」(Plane) ,120万美元。

