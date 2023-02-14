一切皆改观 乌克兰人怎看俄乌战争周年

（法新社基辅14日电） 俄罗斯去年2月24日挥军入侵后，鲜有乌克兰人的生活没受到冲击。他们有人投笔从戎，有人弃，还有人勇敢地坚守铁路网络生命线，让国家能继续运作。

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法新社采访3名乌克兰人，让对方诉说所经历的日子，以及这场战争如何改变他们的人生。

● 由州长变成战士的奥萨丘克

俄军挥师入侵当晚，时任州长的奥萨丘克（Sergiy Osachuk）已先收到俄罗斯即将攻击的简报，不敢睡得太沉。

他说：「我被爆炸声还有手机传来俄罗斯全面攻击乌克兰的讯息给吵醒。」

乌克兰西部车尼夫契州（Chernivtsi）州长奥萨丘克后来索性西装换军装，成为乌克兰国家边防局（State Border Guard Service）的中校。

在和平时期，乌克兰国家边防局负责巡逻乌克兰边界。战争开打后，50岁的奥萨丘克在边界协调各军队部门的合作，自己也亲上火线，「那时，我比当州长还要快乐，肩负重任」。

俄乌战争刚开打时奥萨丘克是后备役军人，对于无法直接参军感到很失落。

他说：「去年上半年，我在车尼夫契组织动员。每一天，我都敦促大家加入武装部队。（州长）任期7月14日结束时，我马上入伍。能与边防军并肩夺回乌克兰的边界，对我来说是一大荣耀。」

奥萨丘克说他打算一直待在军中，无论需要多久，认为从军是他与每一个公民的责任，必须保卫乌克兰直到赢得胜利。

高速驶过目前两军激战的巴赫姆特（Bakhmut）时，奥萨丘克说：「这是决定乌克兰与自由世界国家命运的地方。」

● 透过语言凝聚同胞的穆辛科

战争爆发前，敖德萨（Odessa）居民穆辛科（Kateryna Musienko）只会说俄语，甚至看不起说乌克兰语或乌俄语（Surzhyk）的人。

但24岁的穆辛科说战争开打时候「每件事都变了」。

去年3月，她的祖父在俄罗斯攻击敖德萨时丧命。他说：「我难过到感受不到悲伤…对与俄罗斯有关的一切，我只感到厌恶与怨恨。」

「就跟我先前只说俄语一样，我变成只说乌克兰语，毫无妥协且不可改变。」她的父母与男友也改说乌克兰语，她的许多同胞也是。

穆辛科主张摧毁俄罗斯诗人普希金（Alexander Pushkin）的纪念碑，并将与俄罗斯有关的街道改名。

她也成立一个非政府组织保护乌克兰语。她说：「只有在日常生活中运用，语言才会永久流传与发展。如果我们的小孩不说乌克兰语，这个语言就会死亡。」

她说：「当然，不是透过武力达成，而是用问问题与说道理的方式。」

● 坚守乌克兰生命线的叶廖缅科

这场战争也在列车长叶廖缅科（Andriy Yeryomenko）身上留下痕迹。

53岁的叶廖缅科穿着蓝色制服坐在车厢内，开玩笑地说：「我的胡子一夕变白。」

对于俄军入侵的第一时刻，出身铁路世家的叶廖缅科至今仍历历在目，包含她妻子在内，当时他的团队撤离数以千计的乌克兰人。

他跟法新社说：「大家都很害怕，全都处于惊吓的状态：小孩、狗狗、猫咪、成人、老人都是。我们尽可能让每一个人都上车。只能容纳4人的车厢挤了10到12人。」

他的火车穿越乌克兰一大片地区，有时候还必须关闭头灯，将受到重伤的伤患载到相对安全的地方。

即使遭到炮轰，国营的乌克兰铁路公司（Ukrainian Railways）仍持续运作，维持乌克兰的生计。许多乌克兰人在社群媒体上称赞铁路工人是「英雄」。

但叶廖缅科没欣然接受这样的赞美。他有两个儿子上战场。他说：「我只是做好我的工作，我们没烧掉任何战车、击落飞机或击毙俄罗斯人。」

© 2023 AFP