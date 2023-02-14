亚马逊Zoox机器人计程车来罗！加州公路测试员工接驳

（法新社纽约13日电） 跨国电商企业亚马逊（Amazon）旗下自动驾驶车公司Zoox今天表示，无须手动控制的机器人计程车上周末在加州公共道路测试运行，是这项产业的重大突破。

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Zoox在部落格文章中表示，这些外观方方胖胖的的电动车仅限全职员工搭乘，他们可在正常办公时间使用这项服务，在旧金山附近福斯特市（Foster City）的总部办公大楼之间短距离往返。

Zoox执行长伊凡斯（Aicha Evans）说：「对于Zoox和整个自动驾驶车产业而言，这是个了不起的里程碑。」

Zoox表示，公司在周末期间测试这项服务，将在未来数月开放员工使用。

Zoox联合创办人兼科技长李文森（Jesse Levinson）在文章中说：「成为全球第一个搭乘行驶在开放公共道路、无手动控制机器人计程车的人，是我人生中的亮点之一。」

「我迫不及待地想让每个人体验到那种魔力。」

诸如美国企业Alphabet子公司Waymo和通用汽车（General Motors）旗下新创公司Cruise等其他企业，也不断在有限区域内测试机器人计程车服务，但这些车辆仍配备控制装置，让人类司机员得以操控，以防事故发生。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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