奥斯卡年度午宴 汤姆克鲁斯帅气现身

（法新社洛杉矶14日法心电）影星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）今天在近200位奥斯卡入围者齐聚一堂的年度午宴中，证明自己「好莱坞最后一位真正电影明星」称号不假。

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在加州比佛利山的这场午宴虽有大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、女星凯特布兰琪（Cate Blanchett）等满坑满谷的A咖人物，汤姆克鲁斯吸引力依旧高人一等，无论是好莱坞大亨还是诺贝尔和平奖得主马拉拉．尤沙夫赛（Malala Yousafzai），都等着和他寒暄哈拉。

汤姆克鲁斯今年是以「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）制片身分入围奥斯卡奖。这部他自己领衔演出的动作大片，在奥斯卡金像奖颁奖典礼上抱回最佳影片奖的呼声愈来愈高。

汤姆克鲁斯告诉法新社说：「这真是令人难以置信…我只不过是想把观众拉回电影院。」不过他承认，「这很让人愉快」。

在巴基斯坦争取女性教育权成名的马拉拉，今天以纪录短片「家门口的陌生人」（Stranger at the Gate，暂译）执行制作人身分出席午宴，她见到阿汤哥后直呼「好不真实」。

她告诉法新社说：「我以前曾在银幕上看过他，现在却见到他本人。」

第95届奥斯卡颁奖典礼将在美国时间3月12日登场。

© 2023 AFP