（法新社墨西哥市13日电） 一款能预录遗言、储存讯息的应用程式（App）在墨西哥问世，这款应用程式利用NFT技术，让用户能在过世后，把想说的话分享给至亲好友。

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这款应用程式Past Post创作者法瑞尔（Miguel Farrell）说：「墨西哥人笑看生死，但真要谈论死亡，仍是难事。」

他告诉法新社，这款应用程式「能让你为最不经意时来到的此刻，留下自己的东西」。

虽然墨西哥人会在每年的亡灵节开心收下写有自己名字的骷髅头糖礼物，但他们往往不太愿意讨论这个议题，特别是遗产继承问题。

举例来说，一个身体健康的父亲可预先录下祝贺讯息，让他的孩子们在多年后毕业、倘若父亲届时已不在人世时，能听到父亲的祝贺。

这款应用程式能让用户针对办理葬礼的偏好，或是银行帐户和社交媒体帐号的管理事务留下指示。

Past Post以「非同质化代币」（NFT）形式保存这些内容。NFT是一种比特币（Bitcoin）等加密货币背后所使用、利用区块链技术的数位所有权证明。

根据墨西哥市公证人协会说法，法瑞尔强调，这款年费19美元（约新台币574元）的应用程式无法取代绝大多数墨西哥人都没有立下的遗嘱。

法瑞尔说，这些内容「虽不具法律价值，却拥有非常重要的象徵意义」。诺德鲁姆说：「欧洲各国将倚赖挪威能源供应多年。」

© 2023 AFP