澳洲开卖4200元天价咖啡 品尝灵魂出窍的魅力

（法新社墨尔本13日电） 澳洲墨尔本一家咖啡厅近日开卖「黑豹」艺妓咖啡，一杯要价140美元，相当于新台币4200元。这支咖啡豆被誉为世界上最棒的咖啡之一，有咖啡迷甚至专程从雪梨搭机前往尝鲜。

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1940年代以来，来自义大利及希腊的移民为墨尔本注入咖啡香，令墨尔本咖啡文化享誉国际。

这支名为「黑豹」（Black Jaguar）的咖啡豆产于巴拿马西部的齐里基（Chiriqui）地区，被誉为世界上最棒的咖啡之一。

在2022年「最佳巴拿马」（Best of Panama）生豆评比中，这支黑豹咖啡在艺妓日晒处理类别以96.5分脱颖而出，接近满分100分。

黑豹咖啡每磅售价超过2000美元（约新台币6万元），只有100磅开放抢购。澳洲「骄傲玛丽」（Proud Mary）咖啡集团幸运抢到1磅。

评审团成员暨「骄傲玛丽」老板希尔特（Nolan Hirte）说：「我有灵魂出窍、豁然开朗的兴奋感。这杯咖啡显然真的与众不同，无论风味和特色都独具一格。」

希尔特说：「从脸上表情就能看出来，它是如此丰富、如此鲜明…它有一种神奇魅力，令人惊艳。」

一名咖啡鉴赏家特地从雪梨搭了2小时飞机到墨尔本，只为了品尝这杯高档的手冲咖啡。

黑豹是「骄傲玛丽」买过最贵的咖啡豆，除了在墨尔本限量开卖22杯，也在美国奥斯汀（Austin）及波特兰（Portland）分店少量释出。

© 2023 AFP