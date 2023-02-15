LV迎向街头嘻哈听众 美歌手菲瑞威廉斯任创意总监

（法新社巴黎14日电） 时尚名牌路易威登（Louis Vuitton）今天宣布聘请美国嘻哈歌手菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）担任男装部门新主管。

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法新社报导，路易威登（LV）声明指出：「公司欣喜迎接菲瑞威廉斯出任男装部门创意总监，这项人事即日生效。」

菲瑞威廉斯将接替阿布洛（Virgil Abloh）2021年11月罹癌过世后悬缺的职位。

49岁的菲瑞威廉斯是音乐界公认的超级巨星，曾获得13项葛莱美奖和两项奥斯卡提名，多年来一直是时装秀的前排常客。

酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）旗下路易威登表示：「菲瑞威廉斯具有远见，他的创意世界横跨了音乐、艺术和时尚领域，过去20年里他将自己塑造成全球文化偶像。」

路易威登说，菲瑞威廉斯为LV设计的第一个系列，将于6月在巴黎男装时装周亮相。

菲瑞威廉斯在1990年代崛起，当时他为嘻哈乐团The Neptunes一员。LV品牌最近推动的市场行动，是要吸引穿着街头服饰的年轻听众，而菲瑞威廉斯符合这形象。同时，他与LV前设计师阿布洛也有着共同兴趣，如滑板、艺术和音乐。

他先前曾与其他时尚品牌合作过个人系列，包括义大利牛仔时装Diesel、名牌香奈儿（Chanel）、滑雪衣品牌Moncler和运动品牌阿迪达斯（Adidas）等。

2008年，菲瑞威廉斯曾与路易威登合作，共同打造珠宝和太阳眼镜系列，当时LV创意总监为马克雅可布（Marc Jacobs）。（译者：纪锦玲）

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