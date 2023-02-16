西班牙通过法案 16岁以上可自由变更登记性别

（法新社马德里16日电） 西班牙国会今天投票通过一份跨性别法案，允许所有年满16岁者变更身分证上登记的性别。不过，类似措施已在其他国家引发争议，因为相关议题牵涉复杂问题。

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西班牙国会以191票赞成、60票反对及91票弃权通过法案，成为少数国家允许人民只须声明，就能改变自己国民身分证上标示的性别。

在欧洲，丹麦开这类立法先河，早在2014年便授予国民这项权利。

西班牙左派联合政府本已不稳，这项立法又制造重大裂痕。这是西班牙平等部推动的旗舰法案，部长由激进左翼政党「我们可以」（Podemos）的代表出任，这个党是社会党领导的联合政府当中较小盟党。

西班牙平等部部长孟蒂罗（Irene Montero）在法案表决前告诉国会议员：「这是本届国会最重要法案之一，...我们已向前跨出巨大一步。」

「这道法律承认跨性别人士自我决定性别的权利，让他们不再被视为病态。跨性别者不是病人，他们就是一般人。」

在此之前，只有西班牙成年人能要求改变身分证上的性别，且必须出具医学报告证明自己有「性别不安」（gender dysphoria），并且提出进行2年贺尔蒙治疗的证明。未成年人则必须取得法官同意。

新法取消所有这类要求。而14至15岁国民在双亲或法律监护人同意下，也可申请改变身分证上性别；12至13岁者则须取得法官同意。

不过，一些在跨性别立法上开先驱的欧洲国家，近几年却改变想法。其中瑞典与芬兰已重新祭出限制，英国国会1月也封杀苏格兰一份类似西班牙的跨性别权利法案。

© 2023 AFP