研究：染COVID-19获天然防护力 与打疫苗同样持久

（法新社巴黎17日电） 针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）所做一项大规模研究结果今天显示，确诊后获得防护力的时间，与施打疫苗同样持久。

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根据发表在医学杂志「刺胳针」（The Lancet）的研究，人们在感染COVID-19的10个月后，再次确诊、住院与死亡的风险仍比一般人低了88%。

研究显示，这样染疫后获得的天然免疫力，和施打两剂辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）疫苗「至少一样持久，甚至更为持久」。

尽管如此，作者仍强调，这份研究结果不应被拿来鼓励别打疫苗，因为施打疫苗仍是获得免疫力最安全的方式。

总部设在美国的「健康计量评估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME） 主导的研究表示，这是对于透过不同方式获得的免疫力能持续多久最全面的研究。

研究人员检视到2022年9月为止，来自19个国家的65份研究，这意味着部分研究涵盖了Omicron变异株在全球肆虐的期间。

Omicron变异株已被证实传染力比先前其他病毒株更强，但带来的症状却较轻微。

研究指出，相较于感染Omicron获得的防护力，若感染的是之前流行的病毒株，染疫后获得免于再次感染的防护力会消失得更快，染疫10个月后就会下滑到仅剩36%。

研究共同作者、健康计量评估研究中心的史坦（ Caroline Stein）在声明中说：「施打疫苗对每个人来说依旧很重要，特别是为了保护诸如60岁以上，以及已经患有疾病的高风险族群。」

随着越来越多曾施打疫苗，却再次染疫而获得「混合免疫力」的人出现，这份研究也更精确描绘出未来的疫情态样。

南非国家传染病研究所（NICD）流行病学家柯恩（Cheryl Cohen）说：「长远来看，（未来）大多数染疫者会因为曾经确诊、施打过疫苗，或两者兼具而获得强大防护力，因此免于演变成重症。」

© 2023 AFP