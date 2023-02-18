中国不再清零 街头各处筛检亭发挥剩余价值

（法新社北京18日电） 随中国撤销COVID-19「清零」防疫政策，一些当初设置的临时隔离中心、筛检亭等开始转为迷你图书馆、警卫亭、简易资讯服务站甚至杂物间，充分发挥剩余价值。

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自从北京当局去年12月放松已坚持近3年的严格清零防疫后，中国各城市内数以万计这类临时筛检站、亭该如何处理成为新课题。

这些一度无处不在、俨然清零政策象徵的筛检站、亭，如今开启「第二春」。

一名苏州官员告诉法新社：「与其任由闲置，我们正试着以适合的时间或地点将其再利用。」

有些在火车站附近的站、亭转为简易资讯服务站，提供就业资讯或职场法律谘询；有些被地方民警或清洁人员拿来放杂物。

一名河道清洁工说：「我们来苏州本地工作时，都还没这些亭子，现上级将这些交给我们。我们现在供下班后放手套与打扫工具用，雨天还可以躲雨。」

在山东省会济南，一些被转为爱心小屋供路人遮风避雨、手机充电，还提供免费热水。

还有一些转为红十字会的服务据点、货车司机休息站或资源回收亭。

但因还有太多这类亭、站闲置，有些被人拿到网路上卖。二手品买卖app「闲鱼」上，一个这类亭、站的售价在人民币100到8000元不等，取决于设备好坏情况。

© 2023 AFP