曾遭纳粹掠夺又被拍卖 夏卡尔画作「父亲」纽约展出

（法新社纽约17日电） 着名艺术家夏卡尔（Marc Chagall）1911年创作的布面油画「父亲」（Father），在波兰遭占领期间被纳粹掠夺，去年归还给物主家人，但不久后被拍卖出去。现在这幅作品2023年整年都将在纽约犹太博物馆展出。

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这幅画作后来辗转流浪到法国，去年11月在富艺斯（Phillips）拍卖行以740万美元（约新台币2270万元）拍出，为这幅作品颠沛流离的历史划下句点。

这件艺术品是1928年由波兰犹太裔小提琴制造商森德（David Cender）买下，他的家人被迫搬到洛兹（Lodz）贫民窟时，没有把这幅画作带走。

森德后来被驱逐到奥斯威辛（Auschwitz）集中营，他的妻子与女儿在那里遭到杀害，森德存活下来并于1958年搬到法国，他在不到10年后死亡，但生前没有重新获得这幅画作的所有权。

与此同时，这幅画作再次出现在展览中，根据富艺斯拍卖行与法国文化部说法，最后还在1947年到1953年之间被夏卡尔本人买下，但他不知道这幅画作的出处。

出生于俄罗斯帝国的夏卡尔于1985年死亡后，「父亲」重新进入法国国家收藏，之后送到庞毕度中心（Pompidou Center），最终存放在巴黎犹太艺术与历史博物馆（Museum of Jewish Art and History）。

法国国会2022年初全体一致通过一项法律，将归还纳粹从犹太人家庭手中掠夺的15件作品。时任法国文化部长巴舍洛（Roselyne Bachelot）称这是历史性的「第一步」，指出其他遭掠夺的艺术品与书籍仍是公共收藏。

纽约犹太人博物馆（Jewish Museum）主任古尔德（Claudia Gould）说，她很「荣幸」能借到这幅画作并向大众展示。

她在声明中说：「第二次世界大战期间有大量的艺术品遭体制性掠夺，其中有许多最终物归原主，这是20世纪艺术史上最戏剧性的故事之一，也是今日持续引发回响的故事之一。」

「犹太人博物馆必须把这些故事流传下去。」

夏卡尔的「父亲」布面油画将展至2024年1月1日。

© 2023 AFP