非法雇用100多名童工 美食品卫生公司挨罚4602万元

（法新社华盛顿17日电） 美国劳工部今天表示，美国一家卫生公司雇用100多名孩童从事「危险职业」，让他们在肉品加工厂内工作，因此支付了150万美元（约新台币4602万元）罚金。

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官员发现，食品卫生承包商「包装工卫生服务公司」（Packers Sanitation Services）雇用至少102名年龄介于13到17岁的孩童，让他们在8个州的13个工厂内值大夜班。

劳工部在声明中说：「这些儿童工作时会接触到危险的化学物质，且必须清洁肉品处理设备，包括厚背锯、胸骨锯与割头机。」

声明又提到，至少有3名未成年者在替这家公司工作时受伤。

根据调查，这些设施为主要肉品加工企业经营的工厂，包括泰森食品公司（Tyson Foods Inc.）、JBS Foods与嘉吉公司（Cargill Inc.）。这些公司没有挨罚。

劳工部官员罗曼（Jessica Looman）说：「这起案件的违规雇用童工行为是体制性的…清楚地表明公司各个层面都存在失职。」

她向媒体表示，官员发现自2018年起，违规雇用童工的案件增加了50%。

她又说：「这些儿童永远不应该受雇于肉品包装厂，这种事只有在雇主没有从一开始负起责任，预防违规雇用童工时才会发生。」

这家公司是在一些州寻求放宽童工保护规定，以协助面临劳力短缺的公司寻找更多工人时挨罚，祭出罚款的州为爱荷华州与明尼苏达州。

© 2023 AFP