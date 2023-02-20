全球面对气候变迁最脆弱地区 中国包办前九名

（法新社巴黎20日电） 根据最新公布数据，气候变迁引发极端气候的情况与日俱增，在全世界面对气候变迁最脆弱的地区当中，中国和美国的主要工业与经济重镇赫然在列。前十名当中，中国占据第1到9名。

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这些最新发现显示政府间迫切需要携手合作，加速脱碳（decarbonization）及防洪等措施，同时彰显气候变迁造成的经济损失恐相当严重，且影响范围极广。

根据「交叉依存计画」（The Cross Dependency Initiative，XDI）发布的排名，前十大最脆弱地区有9处位于中国，中国经济重镇江苏省与山东省分居第一、二名。

除了中国之外，美国拥有最多对气候变迁脆弱地区，其中佛罗里达州在全球排名第10，是美国最脆弱的州，其次是加州与德州。

前100名最脆弱地区榜单中，合计有超过半数是中国、印度和美国的省或州。

XDI的科学与创新部门主管马伦（Karl Mallon）说：「我们从中国、美国和印度这类国家收到非常强烈的讯号，可以看到基本上那些地方是全球经济的引擎室，建有许多基础设施」。

分析发现，内陆和沿海的洪灾对实体基础建设构成最大威胁。报告同时分析极端高温、森林大火、土壤运动，以及极端强风和冻融带来的危害。

这项分析范围涵盖全球2600个地区，以「政府间气候变迁问题小组」（IPCC）列出的「悲观」情景，也就是本世纪结束前气温将升高摄氏3度为基础进行评估。

研究学者表示，这是同类型中涵盖范围最广的研究，希望能替未来的气候与经济政策提供资讯。

这份研究也可让公司借镜，评估脆弱地区暴露于气候变迁恐带来的金融风险，进而影响投资决定。

马伦说：「想要在这些省和州设厂、建立供应链的人必须三思」。

他表示：「最好的情况是这些地方会被风险定价，最糟情况则是或许会出现资本外流，因为投资人想要找到更安全的避风港」。

其他列入前100名脆弱地区榜单的经济重镇还包括北京、布宜诺斯艾利斯、胡志明市、雅加达、孟买、圣保罗和台湾（94名）。

澳洲、比利时、加拿大、德国和义大利也有省或州上榜。

© 2023 AFP