昆斯价值百万气球狗雕塑 佛州展出意外摔成碎片

（法新社迈阿密19日电） 美国佛州迈阿密一家艺廊举办贵宾预展期间，一名前来参观的收藏者意外打碎了艺术家昆斯价值4万2000美元（约新台币128万元）的蓝色小型玻璃雕塑作品「气球狗」。

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这件闪闪发亮的蓝色玻璃雕塑，是美国当代艺术大师昆斯（Jeff Koons）着名的「气球狗」（balloon dog）系列作品之一。

法新社报导，事情发生在迈阿密温伍德艺廊（Art Wynwood）举办的一场VIP预展。有些收藏家以为，这是一种行为艺术或设计好的噱头。

这件雕塑品当时单独竖立在印有昆斯姓氏的压克力底座上。

艺术家甘森（Stephen Gamson）告诉福斯新闻（Fox News）迈阿密地方台说：「我看到一名女子在那里轻敲（这座雕塑品），然后东西就倒了下来，碎成无数碎片。」

甘森告诉记者，他认为女子轻敲这件作品，是想确认它是不是真的气球。

一名旁观者拍下艺廊员工正在清扫玻璃碎片的影片，影片中可听到有人说，「我不敢相信有人把它弄倒了」。

赞助昆斯作品的贝尔━艾尔美术（Bel-Air Fine Art）的艺术顾问卡鲁克（Benedicte Caluch）告诉「迈阿密前锋报」（Miami Herald）说，那名女子并非故意打破这件作品，而保险将赔偿这笔损失。

事发当时并不在场的昆斯是一名画家和雕塑家，他从日常事物中汲取灵感，包括气球动物等等。昆斯的作品经常挑战何谓美术作品的概念，即便它们的拍卖价格高达9100万美元（约新台币28亿元）。

昆斯的「气球狗」系列作品大小不一，高度从不到30公分到超过3公尺不等，而且色彩鲜明。（译者：纪锦玲）

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