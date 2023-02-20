蚁人与黄蜂女上映意外叫座 登上北美票房冠军

（法新社洛杉矶1日电） 迪士尼新片「蚁人与黄蜂女：量子狂热」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）上映意外引发轰动，长周末估计海捞1.18亿美元，登上北美票房冠军。

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北美院线联盟（Exhibitor Relations）上述估算已超出原先预期，也让这部漫威英雄新片创下美国总统节长周末最卖座纪录之一。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，按照漫威公司自己的标准，这是很好的开端。尽管影评和观众给分「反常地差强人意」，依然写下出色成绩，朝北美票房排行榜冠军迈进一大步」。

知名导演詹姆斯柯麦隆（James Cameron）执导的「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）本周末以750万美元票房位居第2；「阿凡达：水之道」目前全球票房已累积22.4亿美元，站上影史第3名，挤下1997年经典爱情电影「铁达尼号」（Titanic）。铁达尼号今年带领全球重新经历这段渝越生死的爱情故事，以纪念这部史诗级浪漫巨作上映25周年。

同为詹姆斯柯麦隆执导、2009年上映的科幻电影「阿凡达」，目前以29亿美元票房纪录高居全球影史榜首。

本周第3名是适合阖家观赏的「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish），上映第9周仍有740万美元进帐的稳定表现。

第4名是上周末领头羊、由好莱坞男星查宁塔图（Channing Tatum）主演的喜剧片「舞力麦克3」（Magic Mike's Last Dance），周末票房580万美元。

排名第5的是「敲敲门」（Knock at the Cabin），进帐460万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「追星奶奶团」（80 for Brady），430万美元；「铁达尼号：25周年纪念」（Titanic: 25th Anniversary），270万美元；「马罗」（Marlowe，暂译），220万美元；「人肉搜索2：失踪搜救」（Missing），200万美元；「超难搞先生」（A Man Called Otto），190万美元。（译者：纪锦玲）

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