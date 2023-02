蚁人与黄蜂女上映意外叫座 登上北美票房冠军

(法新社洛杉矶1日电) 迪士尼新片「蚁人与黄蜂女:量子狂热」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)上映意外引发轰动,长周末估计海捞1.18亿美元,登上北美票房冠军。

北美院线联盟(Exhibitor Relations)上述估算已超出原先预期,也让这部漫威英雄新片创下美国总统节长周末最卖座纪录之一。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)表示,按照漫威公司自己的标准,这是很好的开端。尽管影评和观众给分「反常地差强人意」,依然写下出色成绩,朝北美票房排行榜冠军迈进一大步」。

知名导演詹姆斯柯麦隆(James Cameron)执导的「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)本周末以750万美元票房位居第2;「阿凡达:水之道」目前全球票房已累积22.4亿美元,站上影史第3名,挤下1997年经典爱情电影「铁达尼号」(Titanic)。铁达尼号今年带领全球重新经历这段渝越生死的爱情故事,以纪念这部史诗级浪漫巨作上映25周年。

同为詹姆斯柯麦隆执导、2009年上映的科幻电影「阿凡达」,目前以29亿美元票房纪录高居全球影史榜首。

本周第3名是适合阖家观赏的「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish),上映第9周仍有740万美元进帐的稳定表现。

第4名是上周末领头羊、由好莱坞男星查宁塔图(Channing Tatum)主演的喜剧片「舞力麦克3」(Magic Mike's Last Dance),周末票房580万美元。

排名第5的是「敲敲门」(Knock at the Cabin),进帐460万美元。

排名第6至第10的作品依序为:「追星奶奶团」(80 for Brady),430万美元;「铁达尼号:25周年纪念」(Titanic: 25th Anniversary),270万美元;「马罗」(Marlowe,暂译),220万美元;「人肉搜索2:失踪搜救」(Missing),200万美元;「超难搞先生」(A Man Called Otto),190万美元。(译者:纪锦玲)

© 2023 AFP