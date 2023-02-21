珍芳达促通过维护公海生物多样性协定

（法新社纽约联合国总部20日电） 联合国将就保护公海生物多样性协定展开为期两周谈判之际，社会运动家、好莱坞女星珍芳达（Jane Fonda）今天警告，人类正在「失去海洋」。

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85岁的珍芳达受访时表示：「海洋提供我们50%的氧气来源，养活数以十亿计人，而它如今奄奄一息。」

她在纽约向会议主席李蕾娜（Rena Lee, 译音）递交一份超过550万人连署的请愿书。许多人希望，历经15年等待后，这场重要会谈终能催生一项保护广阔海洋的条约。

珍芳达今晚递交的这份请愿书，呼吁达成「强有力」的条约。这位老牌女星对记者说：「我有孩子，有孙子，只希望在我有生之年能尽我所能，不让我们毁灭这个星球。」

珍芳达稍后在接待会中表示，随着这项会谈展开，她看见了「一线希望」，「我们需要一项全球性的海洋条约，现在就需要…再拖下去，后果自负」。

珍芳达描述了祸害海洋的各种问题，从塑胶污染到过度捕捞、气候暖化、海洋酸化和漏油等。

「我敦促你们，作为母亲、祖母和这个世界的公民：抛开政治、贪婪、特殊利益和惰性，这些往往会消磨大胆的想法。」

「让我们达成这项条约。」

© 2023 AFP