乌克兰战事掀核攻隐忧 加拿大冷战地堡询问度大增

（法新社渥太华21日电） 加拿大首都渥太华近郊山坡上一处不起眼的白色棚屋下，藏着冷战时期的一座地堡。自从俄罗斯全面入侵乌克兰以来，地堡的询问度大增，许多人都在打听地堡是否可以使用。

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不过，这座地堡如今是一座冷战时期博物馆，因此答案当然是否定的。

这座博物馆展示过去的原子弹、一条爆破隧道通往消除放射性污染的淋浴间。此外，还有一间医疗诊所、一座金库、一个广播电台，以及供总理使用的简朴房间。

地堡结构周围塞满砾石，这是为了减低核攻击带来的冲击，内部一切都牢牢固定住，连马桶都安装在橡胶上。

67岁导游惠特利（Graham Wheatley）历历在目地忆及自己年少时对核子毁灭的恐惧。

他说：「60年代有许多核战的威胁恫吓，像是赫鲁雪夫（Nikita Khrushchev，已故苏联最高领导人）在联合国用他的鞋子敲桌，说着『我们要埋了你们』的演说，然后是古巴飞弹危机。」

游客费雪（Janet Fisher）补充表示：「当时有一种普遍的焦虑感。」

如今随着莫斯科扩大其核武威胁，这样的恐惧感再度浮现。

博物馆的执行主任麦盖尔（Christine McGuire）告诉法新社：「当俄罗斯入侵乌克兰时，许多民众询问这座博物馆是否仍能充当辐射避难所。」

她表示，现在每天都还是有人打电话来询问。「这种恐惧感非常真实，焦虑感又回来了。我们看到冷战的遗存和全球紧张情势。」

这座占地9300平方公尺的地下堡垒建于1959到1961年间，用于安置超过500名关键文武和政府官员，以便在核武攻击过后治理加拿大。

这座由时任总理狄芬贝克（John Diefenbaker）委托打造的绝密前哨基地正式名称为中央紧急政府总部（Central Emergency Government Headquarters），位于安大略省鲤鱼镇（Carp）。

中央紧急政府总部于1991年冷战结束时除役，1998年以博物馆形式恢复对外开放，每年吸引7万人次游客到访。

麦盖尔在这座地下4层设施深处的战时内阁室里说，这座博物馆仍具「重要的警惕作用，提醒着我们大家在冷战时期是多么接近全球毁灭」。

© 2023 AFP