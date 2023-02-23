遭欧盟执委会官方装置禁用 TikTok表遗憾

（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲联盟发言人今天告诉法新社，欧洲联盟执行委员会（European Commission）基于资料保护疑虑，禁止执委会工作人员使用的官方装置下载TikTok。TikTok对此表示遗憾。

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发言人说，这项禁令意味着欧盟执委会工作人员的个人装置也同样禁用，其中包括已安装官方应用软体app的手机。这证实了新闻网站Euractiv稍早的报导。

欧盟执委会雇员必须尽快移除TikTok，并在3月15日以前完成。

TikTok母公司是北京的字节跳动公司，在外界忧心中国当局利用TikTok取得使用者个资的情况下，TikTok近几个月来逐渐成为西方放大检视的目标。

美国去年禁止联邦装置下载Tiktok，部分国会议员甚至力图禁止TikTok在美业务。

据报荷兰政府基于类似的疑虑，上月建议公职人员不要使用这款app。

TikTok去年11月坦承中国部分工作人员可以取得欧洲使用者的资料。

TikTok执行长周受资上月在布鲁塞尔和欧盟官员会谈，欧盟官员在会中提醒TikTok确保欧洲使用者的资料安全。

欧盟一名发言人当时说，周受资坚称公司目前正在努力建置一套健全的系统，在欧洲处理欧洲的资料。

TikTok也承诺将把美国使用者的资料储存在美国，以缓解华府的疑虑。

TikTok今天表示，该公司对欧盟执委会的禁令表达遗憾，并说这项决定是基于对其平台的误解。

「我们对这项决定感到遗憾，我们认为这项决定受到误导，出于根本上的误解。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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