华纳兄弟将推出更多魔戒系列电影

（法新社洛杉矶23日电） 华纳兄弟影业公司今天说，未来将推出「魔戒」（Lord of the Rings）系列电影的多部新作。纽西兰名导彼得杰克森掌镜的魔戒三部曲赢得17座奥斯卡奖，是电影三部曲一项纪录。

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华纳兄弟影业（Warner Bros. Pictures）母公司华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）执行长札斯拉夫（David Zaslav）今天在法人说明会表示，甫上任的华纳兄弟影业共同董事长迪卢卡（Mike De Luca）和艾比（Pam Abdy）已签定协议，将把作家托尔金（JRR Tolkien）笔下的这个虚构故事拍成更多电影。 札斯拉夫说：「今天我要兴奋地宣布，迪卢卡和艾比已签下合约，将制作多部魔戒新作。魔戒三部曲是历来最具标志性的故事类系列电影之一，请关注进一步相关消息。」

札斯拉夫未透露进一步细节，但彼得杰克森（Peter Jackson）在对法新社发出的声明中说，他与合作伙伴了解「此事的每一个进度」；并说，「我们希望与他们进一步商谈，以听取他们对于进度的想法」。

有关新作将根据托尔金这三部皇皇巨着的哪些情节和时序来拍成，目前并无详细说明，只知将由华纳兄弟影业和华纳集团旗下另一子公司新线影业（New Line Cinema）共同制作。

© 2023 AFP