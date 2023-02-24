哈维温斯坦性侵案 洛杉矶法院判16年徒刑

（法新社洛杉矶24日电） 美国知名制片哈维温斯坦因一连串性侵案身败名裂，今天又因他10年前在加州比佛利山饭店房间性侵一名女演员，遭洛杉矶法院判16年徒刑，大大增加他在狱中度过余生的可能性。

广告 继续浏览后续

哈维温斯坦（Harvey Weinstein）长期运用权势欺凌女性，2年前激起「#我也是」（#MeToo）运动，并于2020年因性侵多名女性，在纽约被法院判处23年徒刑，服刑期满后将接续这次新判的16年徒刑。

70岁的哈维温斯坦今天坐在轮椅上听取法院宣判，恳求法官「开恩」。他说：「请不要判我无期徒刑，我不该被这样对待，这起案件漏洞百出。」

不过，洛杉矶法院法官林奇（Lisa Lench）仍接连宣判强行口交、以异物性侵、强迫性侵等3罪行成立，共判他16年徒刑。

这名未透露身分的受害女演员含泪呼吁法官判处哈维温斯坦「最重刑期」。她说：「他自私、令人作呕的行为严重影响了我的人生…再长的刑期也不足以平复这些伤害。」

检察官表示，哈维温斯坦剥削及猥亵女性多年，仗着他当时在业界的权势地位，长期得以逍遥法外。

哈维温斯坦的律师表示，他们预计将对陪审团去年12月裁定成立的罪名和洛杉矶法院所做判决提出上诉。

© 2023 AFP