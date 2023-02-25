跟上ChatGPT热潮 Meta推出语言模型LLaMA

（法新社旧金山24日电） 全球科技巨头纷纷加入人工智慧（AI）竞赛，脸书母公司Meta今天推出语言模型LLaMA，表示将能协助研究人员找到修复聊天机器人潜在危险的方法。

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聊天机器人ChatGPT的核心技术就是来自于语言模型。

Meta形容LLaMA是一套「更小、性能更好」的模型，「能够协助研究人员推展工作」，隐讳批评微软（Microsoft）广泛发布这项技术，却又将程式码保密的决定。

Meta发言人表示，LLaMA目前尚未应用在Meta的产品，像是脸书（Facebook）和Instagram当中，公司计划将这项技术开放给AI研究人员。

Meta表示，LLaMA模型接受了20种语言训练，聚焦于有拉丁字母及西里尔字母（Cyrillic）的语言，所需的计算能力「远低于」先前推出的模型。

Meta也指出：「透过共享LLaMA的代码，其他研究人员能够更简单地测试新方法来限制或消除种种问题。」

微软支持的ChatGPT凭藉着大型语言模型（LLM）技术，在短短几秒内生成散文或诗歌等精美文本的能力风靡全球。

LLM属于生成式AI（Generative AI）领域的一种，该领域还包括执行影像、设计或程式代码的能力，几乎只需要一个简单动作就能瞬间完成。

© 2023 AFP