专家：压低全球塑胶用量只能靠强效联合国公约

（法新社巴黎26日电） 专家圈今天警告，唯有拿出更具雄心与大胆的联合国公约，全面改革当前人们的塑胶使用习惯与整个环节，才能阻止世界的塑胶垃圾危机恶化。

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175国去年3月在联合国环境大会签署终止塑胶污染的相关决议，但具体措施尚未敲定；一个各国政府间的协商委员会把目标放在2024年底前完成一份具有法律约束力的公约草案。

协商中的3大关键条款包括全球禁用一次性塑胶制品、污染者付费机制以及对塑胶新品与原料课税。

但今天公布新研究的专家们警告，即便实施一些公认最具立竿见影效果的措施，恐仍无法阻止塑胶生产和使用的大幅增长。研究人员发表声明表示，即使公约上路，因「下手不够重」而仍有很大可能性无法压低塑胶消费曲线。

日本公益财团法人「日本财团」（Nippon Foundation）与经济学人（Economist）集团旗下的Economist Impact今天一份联合研究估计，若不拿出更多且有力的限制措施，塑胶品使用量将从2019年的2.61亿吨暴增至2050年的4.51亿吨。

在1950年时，全世界产出的塑胶制品仅200万吨。

这份研究建立模型推估目前协商中3大条款一旦实施的效果，发现成效明显不够。即便对非必要的一次性塑胶用品如小塑胶袋、棉签、手持气球用的小棍子等祭出全球禁令，到2050年能压低的塑胶消费量仅14%。

所谓污染者付费机制－即对相关产业加诸更多责任与费用，也只能把塑胶消费量从4.51亿吨减为4.33亿吨；从源头对原生塑胶等原料课税，到2050年也仅能减量10%。

研究指出，即便3大条款同时实施，到2050年时的消费量还是会增加达25%。何况这些条款目前面临来自生产商、零售商、行业机构的庞大阻力，甚至消费者团体也可能反对当中部分措施。

联合国指出，每年约有1100万吨塑胶垃圾流入海洋，预估2040年底前恐增为3倍；塑胶垃圾已让800多种海洋与近岸物种陷入生存危机。

研究的共同作者帕克（Gillian Parker）告诉法新社：「研究结果凸显谈判桌上需拿出的雄心和面临的紧迫感，程度非同小可。」

© 2023 AFP