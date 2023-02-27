蚁人与黄蜂女脚步踉跄 仍居北美票房冠军

（法新社洛杉矶26日电） 迪士尼电影「蚁人与黄蜂女：量子狂热」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）本周末票房跌落悬崖，估计仅进帐3220万美元，但仍然软着陆位居北美票房冠军。

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法新社报导，北美院线联盟（Exhibitor Relations）表示，漫威英雄电影「蚁人与黄蜂女：量子狂热」本周收入比开映时的强劲表现大跌70%，但比起其他竞争对手还是好上一截。

排名第2的是恐怖喜剧片「熊盖毒」（Cocaine Bear），进帐2310万美元。本片灵感来自真实事件，主角是只吞了一大堆古柯硷，导致野性大发的黑熊。

本周第3的是另一部新片「耶稣的革命」（Jesus Revolution，暂译），收入1550万美元。这部由乔伊寇特尼（Joel Courtney）和凯西葛雷莫（Kelsey Grammer）主演的电影，讲述1960年代美国加州耶稣运动的故事。

排名第4的是「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water），在上映第11周仍有470万美元的可观收入，全球票房累积达22.6亿美元。

第5名为阖家观赏片「鞋猫剑客2」（Pussin Boots: The Last Wish）进帐410万美元，本片上映已第10周仍历久不衰。

排名第6至第10的作品依序为：「舞力麦克3」（Magic Mike's Last Dance），300万美元；「敲敲门」（Knock at the Cabin），190万美元；「追星奶奶团」（80 for Brady），180万美元；「人肉搜索2：失踪搜救」（Missing），100万美元；「超难搞先生」（A Man Called Otto），85万美元。（译者：纪锦玲）

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