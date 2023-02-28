努力好个睡觉！Pokemon Sleep预计今年登场

（法新社东京28日电） 智慧型手机游戏「精灵宝可梦GO」（Pokemon Go）问世后风靡全球，预计今年夏天将在全球多数地区推出新游戏Pokemon Sleep，未来粉丝不只可以抓宝，就连睡觉也能玩。

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精灵宝可梦公司（Pokemon Company）昨天晚间在新闻发布会上透露此消息，并称这款游戏能够「把你的睡眠变成娱乐」。

根据官方发布的Pokemon Sleep介绍影片，这款游戏结合了游戏本身以及智慧型手机的睡眠追踪器。

影片指出：「冒险的舞台是位于世界某处的小岛，在那里可以遇见巨大的卡比兽，和研究宝可梦睡眠的橙梦博士。」

玩家每天晚上入睡时，只要把智慧型手机放在枕边，就能测量、纪录和分析玩家的睡眠状态，并归类为「浅浅入梦」、「安然入睡」或「深深入眠」，接着拥有类似睡眠类型的宝可梦就会聚集到卡比兽身边，玩家还能一窥平时难以看到的宝可梦睡姿。

玩家还能购买宝贝球造型的穿戴装置Pokemon Go Plus+，只要睡觉时放在枕边就能搜集睡眠资料。

官方介绍影片指出，每颗宝贝球里都有一只皮卡丘，会在玩家入睡时唱摇篮曲，起床时也会发出可爱的声音，敦促玩家好好睡觉。

© 2023 AFP