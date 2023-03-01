擘划智慧生活蓝图 5G技术现实恐让人失望

（法新社巴塞隆纳28日电） 无人驾驶车、冰箱与烤面包机等万物互联、身历其境的虚拟实境、令人惊叹的游戏体验，第5代行动通讯技术（5G）原应让这一切成为可能，然而，现实可能让人失望。

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瑞典电信设备制造商爱立信（Ericsson）在广告中承诺「不仅仅是多一个G（Generation，世代之意）」的5G网路，让许多客户开始质疑自己为什么要支付这笔费用。

尽管如此，5G技术仍再次成为全球通讯界年度盛事「世界行动通讯大会」（MWC）的核心议题。今年大会于2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆纳举行。

主办单位称，5G技术正在「为整个生态系统的所有参与者解锁未开发的价值」，并「重新定义世界连结的方式」。

在天花乱坠的宣传中，法国最大电信商Orange执行长海德曼（Christel Heydemann）点出一些现实问题。

她说，网路营运业者正处于危险之中，因为「欧洲过去10年对网路发展豪掷近6000亿欧元的大规模投资难以货币化」，而消费者总希望少付点钱去享受更多服务。

在经济放缓与通货膨胀夹击之下，为5G网路供应设备的爱立信公司于利润下滑后宣布，将在全球分阶段裁员8500人，作为削减成本计画的一环。

研调机构Omdia的塔梅西奥（Dario Talmesio）告诉法新社：「从服务供应商到消费者，5G几乎让所有人都失望了，也未能激发企业的兴趣。」

塔梅西奥说，5G真正锁定的目标从来都不是消费者，它更适合企业和工业用途。

但电信公司不太可能仅仅为了改善工厂和港口的连线或帮助发展高科技医疗服务而投资数十亿美元，因此用一种行销策略来包装5G，将一切、甚至是微小的进步，描绘成改变世界的创新。

即便是现在，对一般智慧型手机用户而言，5G的好处在很大程度上仍说不清楚。

以色列软体公司ironSource对1万名美国消费者进行的调查发现，多数受访者列举的服务，4G早就能办到。

这总结了5G的两个主要问题，一是4G对大多数人而言已经足够；二是5G相关行话往往难以理解，像是「低延迟性」（low latency）、「网路切片」（network slicing）、「零费率」（zero rating）和「大规模物联网」（Massive IoT）等术语，很难吸引人们关注。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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