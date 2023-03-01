研究：每天快走11分钟 可避免1/10早逝案例

（法新社巴黎28日电） 今天发布的大型研究指出，若每人每天能少量运动，诸如快走11分钟，就可以避免1/10的早逝案例。

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法新社报导，众所周知，运动可以降低心脏疾病、癌症等主要死亡风险。但究竟需要多少的活动量才能产生影响，则尚不清楚。

因此，一个国际研究团队汇总先前196份研究的结果，当中包括逾3000万名研究对象，在这个主题得到迄今规模最大的审查报告之一。

研究人员在这项研究中计算出，若每人依照英国国民保健署（NHS）建议的运动量，即每周至少进行150分钟中强度的运动，那么约有1/6的早逝案例是可以避免的。

这项发表在「英国运动医学杂志」（British Journal of Sports Medicine）的大型研究分析还说，即便是上述运动量的一半，即每周75分钟，或每天不到11分钟，也可以防止1/10的早逝案例。这包括心脏疾病发病率降低17%，癌症降低7%。

对于很少或根本不从事身体锻炼的人来说，每天11分钟就可降低早逝风险23%。

英国剑桥大学（Cambridge University）体能活动流行病学专家、此项研究的共同作者布拉吉（Soren Brage）告诉法新社，这是「非常好的消息」。

「你只需要每天腾出10分钟多一点点的时间。」他说：「你甚至不必去健身房做这些类型活动，这是日常生活的一部分。」

布拉吉建议民众在上班途中提早几站下车，或改骑脚踏车回家。（译者：纪锦玲）

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