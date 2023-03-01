调查：英食物价格通膨飙升 创历史新高

（法新社伦敦28日综合外电报导）今天公布的一项调查显示，英国食物价格通膨已飙升至历史新高水准，值此之际，英国人正遭逢生活成本危机。

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资料供应商凯度公司（Kantar）在追踪逾7万5000种产品价格后表示，截至2月19日的4周，相关产品价格成本比上年同期上扬17.1%。

这是凯度自2008年展开调查以来的最高涨幅纪录。

这项研究并指出，继能源价格飙升之后，杂货价格通膨成为英国人的第2大财务问题。

凯度1月调查近1万名消费者，发现有1/4家庭发生「财务困难」，而1年前同期比例是1/5。

消费者压力团体Which?的政策与宣传主管康加（Rocio Concha）说：「这些最新数据令人深感担忧…一些家庭已少吃餐饭来勉强维持生计。」

英国网路超市奥凯多（Ocado）表示，由于物价上涨影响销售业绩，去年净损加倍。奥凯多也受到物价飙涨拖累，今天收盘股价大跌12.2%。

由于俄罗斯入侵乌克兰导致能源与食品价格飙升，去年全球通膨达到数十年来最高水准。

英国消费者物价指数（CPI）去年10月年率攀达11.1%的高峰，今年1月下降至10.1%。（译者：纪锦玲）

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