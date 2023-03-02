享誉世界法国厨神萨沃伊 惊传遭米其林拔掉1星

（法新社巴黎1日电） 美食评鉴「米其林指南」（Le Guide Michelin）本周决定将法国名厨萨沃伊（Guy Savoy）在巴黎的餐厅从3星降为2星，震撼厨艺界。萨沃伊夙负盛名，享有全球最佳厨师之誉。

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69岁的萨沃伊在巴黎铸币厂（Monnaie de Paris）开一家以他为名的「萨沃伊餐厅」（Restaurant Guy Savoy），餐厅可一览塞纳河美景；他另于美国拉斯维加斯、内华达州赌城大道的凯撒宫酒店开有餐厅。

萨沃伊去年11月也连续第6年在巴黎的美食评鉴La Liste列为世界最佳大厨。

除在厨艺界素负盛名，萨沃伊还担任法国的「生活艺术大使」（art de vivre），曾公开拒绝蔚为风潮的非酒精饮料，另在皮克斯动画「料理鼠王」的法国播出版里献声。

但米其林集团2月27日透过声明证实，在下周发行的最新版法国米其林指南中，萨沃伊餐厅的3星评级已被降为2星。

萨沃伊在一场与米其林指南国际总监普勒内克（Gwendal Poullennec）的私人对话中得知此事；此外还有名厨库腾索（Christopher Coutanceau），他在法国西南部拉罗雪尔（La Rochelle）的餐厅以海洋为主题，也在这次评鉴被降级。

米其林集团在声明中说：「我们很清楚自己的决定对相关餐厅所造成的影响。我们与饕客和读者维持以信任为基础的关系，他们期望我们的推荐认真可靠，好让他们在抉择时获得一些指引。」

米其林指南国际总监普勒内克（Gwendal Poullennec）告诉法新社，降等的原因不公开，只会与当事主厨沟通。

米其林降级餐厅星等常掀争议，尤其20年前萨沃伊的好友、主厨洛瓦索（Bernard Loiseau）在自家餐厅被拔掉一星后自杀身亡。

在最新版的米其林指南里，另有约20间法国餐厅被从两星降为一星。

有鉴于COVID-19疫情带来经营困难，此前米其林指南2019以来还未曾对任何人的餐厅降等。

© 2023 AFP