礼来下调胰岛素药物价格7成 拜登吁其他厂跟进

（法新社纽约1日电） 美国制药大厂礼来（Eli Lilly）今天宣布旗下胰岛素价格下调7成。美国总统拜登呼吁其他厂商效法，以解决药品价格飙涨的问题。

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法新社报导，药商近年来提高胰岛素价格，冲击美国数百万糖尿病患者，并引发强烈的政治批评。

拜登发布声明指出：「胰岛素生产成本不到10美元，美国民众有时却被迫花超过300美元买药。这完全不对。」他盛赞礼来削减药价是「重大消息」。

拜登又说：「现在是其他厂商效法的时候了。」

总部位于印第安纳州印第安纳波利斯（Indianapolis）的礼来公司，宣布一系列措施以控制这项救命药品的价格，例如凡有保险的病患，自付额每月最高35美元。

35美元价格上限措施立即生效，其他措施将在2023年内陆续上路。

而礼来的核心措施，就是将公司最常用的处方胰岛素产品优泌乐笔（Humalog）标价下调70%。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的资料，过去20年，美国成人糖尿病的发病率增加1倍，有3730万人受影响。

美国胰岛素价格一路飙涨。兰德公司（Rand Corporation）2020年研究发现，美国胰岛素价格是32个用来进行比较的高收入国家的8倍多。

然而，高昂药价带来的报酬大部分都没有回到药厂，而是以回扣形式转给了健康保险公司。因此，礼来公司今天的宣布引发的财务冲击，影响最大的可能会是美国保险业者。

在美国，胰岛素已贵到让人望药兴叹的地步，没有保险的民众更是买不起，让制药业沦为各界挞伐对象。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP