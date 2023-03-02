MWC大展飘浓浓科幻味 复制人、飞天计程车抢先看

（法新社巴塞隆纳1日电） 全球行动通讯大会（MWC）主要是电信业大佬的交流大会，但主流之外还有一些隐藏版科技瑰宝，例如永恒复制人、鼻纹ID、飞天计程车及专陪老人的机器人伙伴。

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今年大会于2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆纳（Barcelona）举行。以下为法新社于今年盛会看到的几样另类商品。

● 永恒复制人

「特制化人工智慧（AI）复制人」是啥玩意？日本公司Alt Inc.用4个字来诠释：「永生不死」。

Alt Inc的大和芽萌里（Memori Yamato）告诉法新社：「即使在你过世之后，你的后代都还可以继续跟你说话，跟你互动。」

AI复制人背后的概念就是，趁人还活着的时候，尽可能地上传影音照片和音档样本，让系统产生一个AI镜像，把你永永远远复制在数位世界之中。

大和表示，这个复制人「看起来像你，说话声音就是你的声音，连思考模式都像你」。

她表示，这个构想已经酝酿9年，早期使用者的回馈意见显示，这项技术已精准掌握了外观和声音的部分。

● 鼻纹ID

汪星人的鼻子有着与人类指纹类似的辨识特徵。

南韩新创公司Petnow善用这项资讯，创建了一个以「鼻纹」取代晶片的宠物生物识别数据库。

Petnow的郑彼得（Peter Jung，音译）告诉法新社，「我们从1940年代就知道狗狗鼻子的功能有点类似人类指纹」。

他解释说，南韩每年有10万只动物遭弃养，多半是因为饲主负担不起兽医费用，「人们不喜欢跑兽医，导致不到10%的毛小孩有晶片」。

Petnow只需要一张照片，AI就会接手接下来所有工作，确保到手的照片品质有办法达到辨识目的。

郑彼得表示，去年至今已有5万名饲主使用他们的系统。他希望政府能改变法规，允许这套系统来取代晶片。

爱猫人士也不需要太担心，喵星人的鼻子虽然过小、不足以担当辨识重任，但由于每位喵星人的面部特徵都不同，系统可以加以利用。

● 飞天计程车

根据南韩鲜京电信公司（SK Telecom）说法，科幻小说常看到的飞天计程车或许最快2025就会问世。

出席MWC大会的民众有先睹为快的机会，靠的就是一副VR眼镜以及一辆装有动感座椅的飞天计程车原型。

这辆飞天计程车介于直升机和无人机之间，车体有6个电动马达来进行直立式升空及降落。

一辆车可载4名乘客，时速可达320公里。

南韩最大行动电话业者鲜京电信与美国加州新创公司Joby Aviation合作研发的这款飞天计程车，盼能在不增加地球负担下，解决南韩都市塞车问题。

鲜京电信人员说：「南韩都会区有相当严重的塞车问题，但打造高速公路或地下铁等大众运输系统需要很多的社会成本。」

「利用这款城市空中交通（UAM）服务可以缩减客户的通勤时间，又不需要太多的基础建设。」

● 永不孤单

未来陪伴我们度过晚年的，或许会是一具能与人类「建立情感关系」且具有「社交智商」的机器人。

这是西班牙科技公司Eurecat的愿景。这间公司开发了一种名为NHoA的机器人，而这个字正好是英文「永不在家独处」（Never Home Alone）的英文字头缩写。

这个机器人设计用来减轻老人在家的孤独感。这个橘白色的机器人有160公分高，可以透过触摸或声音控制。

Eurecat的马利（David Mari）表示，这款机器人并非意在取代人际关系，而是把老人使用的应用程式和连结物件「人性化」。

© 2023 AFP