乌克兰单口喜剧涌现观众 战时笑料鼓舞人心

（法新社基辅3日电） 乌克兰年轻喜剧演员鲍德瑞夫在基辅一间俱乐部表演单人脱口秀，他讲了一个关于他母亲对空袭反应的笑话，赢得现场观众大笑肯定。

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鲍德瑞夫（Anton Boldyrev）说：「我妈打电话问我：『你在哪？』我说：『兵工厂（Arsenalna）地铁站』。」这是基辅位置最深的地铁站，在地下105公尺余。

他接着告诉现场约百名观众：「她说：『你得到更深的地方。』」

「然后我问她在哪，她说：『我在村子里，讯号不好，所以我到阁楼来。」语毕，在灯光昏暗的广大俱乐部响起满室笑声。

尽管乌克兰东部和南部战事仍炽，且空袭威胁不断，但在2019年选出喜剧演员泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）担任总统的乌克兰人，现已纷纷重返单口喜剧表演现场享受美好夜晚。

表演制作人佐诺克里（Ivan Zhornokley）身穿的T恤写着「言语是我们的武器」。他说，当他去年5月推出喜剧之夜时，起初担心观众不会回来。

佐诺克里回忆，当时他问自己：「这合适吗？」这位30岁的制作人如今表示：「实际上这个时机似乎是对的。我们大笑就代表我们不会投降。」

佐诺克里现在透过他的「乌克兰单口喜剧经纪公司」（Ukrainian Stand Up Agency），每月安排约20场喜剧之夜表演，并将部分收益捐给乌克兰军队。

表演的主办单位必须配合战时限制来做安排，例如有些表演在地下避难所举行，举行演出的酒吧也得备有发电机，以应付俄罗斯攻击乌克兰能源基础设施导致的经常断电。

虽然这些乌克兰人还能享受幽默，但无论观众或表演者都说，他们脑海中一直存在俄罗斯的威胁。

26岁喜剧演员沃伊泽克夫斯卡（Maryna Voytsekhovska）表示：「我的幽默是建立在个人经验上。而因为战争充满在我们的生活中，我的笑话也因此环绕这个主题。」

她最受欢迎的笑料之一，是有关乌克兰人在国内旅行必须通过无数检查关卡。她说：「因为我看起来友善，乌克兰语也说得不错，因此（士兵）很少要求检查我的证件。」

「当我回到家乡村子时，在检查哨唯一会要求看我身分证的人是我前夫，他想知道我们离婚后我是不是已经改姓！」

30岁的观众特提亚娜（Tetyana）表示，她与丈夫一起来看表演，是想度过一段「浪漫时光」。「这也让我们有个机会，能够听到、谈论及嘲笑战争以外的话题。」（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

© 2023 AFP