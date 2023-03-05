奥斯卡宿怨未了 克里斯洛克Netflix直播怒批威尔史密斯

（法新社洛杉矶5日法新社）美国男星威尔史密斯（Will Smith）去年在奥斯卡颁奖典礼当着全球电视观众掌掴谐星克里斯洛克，事隔一年后，克里斯洛克昨天终于在Netflix单口喜剧直播节目中作出猛烈反击。

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法新社报导，克里斯洛克去年3月在好莱坞担任奥斯卡典礼颁奖人时，拿威尔史密斯的妻子洁达苹姬史密斯（Jada Pinkett Smith）几乎剃光头发一事开玩笑，而她当时患有脱发症。

当时威尔史密斯走到台上，狠狠��了克里斯洛克一个耳光，之后他回到自己的座位上，对克里斯洛克怒飙脏话。

克里斯洛克昨天在Netflix直播节目中对着观众痛批，威尔史密斯对他作出的回应是「选择性愤怒」，威尔史密斯痛打一个较矮的男性．是因为对妻子的外遇感到懊恼。

他提及洁达苹姬史密斯曾公开承认自己的婚外情，表示：「每个确实知情的人都了解，我与那件事无关。我没有纠缠其中。」

威尔史密斯之后已向克里斯洛克道歉，且未来10年被禁止参加奥斯卡颁奖典礼，但克里斯洛克在昨晚直播节目中仍大发雷霆。

克里斯洛克说：「人们问说：『会痛吗？』。我现在仍感到痛苦。威尔史密斯身材比我大上许多。威尔史密斯曾在电影中扮演阿里（Muhammad Ali）。你认为我会为此试镜吗？」

© 2023 AFP