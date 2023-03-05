非裔男遭警打死 加州沙漠艺术展展作品吁改革

（法新社加州棕榈泉4日电） 在美国加州沙漠，坐落在生发和消除静脉曲张的广告牌之间，6幅令人难忘的美丽钢桥和日落图片，在尘土飞扬的高速公路上隐约可见。

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这些照片是由29岁的业余摄影师尼科尔斯（Tyre Nichols）拍摄，他在1月田纳西州曼菲斯（Memphis）一起交通拦检事件中遭警察殴打致死，成为最新一名因美国警察暴行备受瞩目的非裔受害者。

棕榈泉（Palm Springs）Desert X是以壮观、干旱山脉为背景的巨大户外装置艺术展，通常带有政治讯息，艺术总监威克菲（Neville Wakefield）在展览开幕式的记者会上表示：「我们认识泰尔（尼科尔斯），大多是因为他惨死在曼菲斯执法部门手上的关系。」

「我们可能不知道的是，他透过自己的艺术，为自己的生活赋予了深刻的见解。」

在加州长大的尼科尔斯是个敏锐的摄影师，他用相机对准他的第2故乡曼菲斯的桥梁、壁画、霓虹灯和炽热的日落，探索人与周围环境之间的连结。

尼科尔斯在他的网站上写道：「我的梦想是让看到的人，深入了解我的眼睛和镜头看到的东西。」

主办单位表示，是经过深思熟虑，才选择在路边放置尼科尔斯的作品。

1月7日，尼科尔斯因疑似鲁莽驾驶遭到拦检，随后被5名非裔员警暴力殴打，并在3天后过世，根据他家人后来透露，当时尼科尔斯是在拍摄日落的照片。

家人几天前才同意让尼科尔斯的作品参展，他们希望这样能让人注意加州一条法案草案，限制警察在没有特定原因下因轻微违规而拦停驾驶的权力。

尼科尔斯家人透过代表发布声明指出，这项法案「是迫切需要的一步，可终结非裔在交通站点遇到警察时面临的暴力」。

展览发起人戴维斯（Susan Davis）告诉法新社，Desert X最后才纳入尼科尔斯的作品，是为了「凸显泰尔艺术家的身分，展示他的作品，让人们投入情感参与」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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