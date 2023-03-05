2头虎鲸南非外海猎杀鲨鱼群 运用开膛技术取肝脏

（法新社开普敦4日电） 在南非一处海滩，数十只开膛破肚的鲨鱼被冲上岸，使得各界关注到两头会猎杀鲨鱼的虎鲸（Orca）。这两头虎鲸有如手术般的猎杀行为，让科学家和野生动物爱好者深感着迷。

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法新社报导，位在南非开普敦（Cape Town）东南方150公里的小渔港干斯拜（Gansbaai），上周有民众于海边散步时发现此一怵目惊心景象，惊动了海洋生物学家。

戴尔岛保育信托基金会（Dyer Island Conservation Trust）37岁鲨鱼学家汤纳 (Alison Towner）说：「死去鲨鱼的腹鳍骨被撕裂，胸鳍有虎鲸的齿痕，也就是耙梳状的咬痕，且肝脏也都不见了。」

所有证据都指向一对被取名为「左舷」（Port）和「右舷」（Starboard）的虎鲸，它们3天前在干斯拜外海现踪。

这两头虎鲸因背鳍弯曲，易于辨认，当地人没有人不知道它们。

当地保育和潜水团体「海洋动力」（Marine Dynamics）33岁海洋生物学家华森（Ralph Watson）说：「我们总共发现了20条鲨鱼被杀。」

他又说，当中包括19只扁头哈那鲨（Broadnose sevengill shark）和1只斑沟鲨（spotted gully shark）。

汤纳表示，这次猎杀值得注意之处在于，这是「左舷」和「右舷」首度在这地区猎杀这类品种的鲨鱼，且「一次就有这么多数量被冲上岸」。

然而，这并不是这对虎鲸最大胆的捕猎行动。

专家们认为，这对虎鲸是造成大白鲨从开普敦附近一部分海域消失的原因。

去年，有摄影机捕捉到「右舷」和另外4头虎鲸在南部港都摩赛湾（Mossel Bay）外海追逐并猎杀大白鲨。

这种不寻常的行为过去从未被详尽见证过。

虎鲸是海洋中最顶级的掠食者，通常在这些地区猎捕海豚，外界也知道它们会捕猎体型较小的鲨鱼种类。但过去，它们攻击大白鲨的行为的相关证据十分有限。

左舷和右舷最初于2015年在开普敦附近现踪。

科学集团「海洋探索」（Sea Search）45岁负责人艾尔文（Simon Elwen）说：「它们可能来自其他地方，也许是西非，也许是东非，也许是南冰洋，我们不知道。」

而与其他虎鲸不同的是，左舷和右舷喜欢在海岸附近捕猎，当地人因此时常看到它们奇特的背鳍。

艾尔文表示，在非洲南部，最西从纳米比亚到最东的南非伊丽莎白港（Port Elizabeth），都可以看到左舷和右舷的踪迹。

华森表示，虎鲸这种海洋哺乳类动物的猎杀技术是「外科手术式」的。他解释说，左舷和右舷的目标是鲨鱼的肝脏，因为肝脏是「非常有营养价值的器官，富含油脂」。

华森表示：「它们撕开鲨鱼胸鳍骨部位…肝脏跟着掉了出来。」

2022年录下「右舷」猎杀行为的那段影片，让生物学家深感忧心，因为内容显示这种猎杀行为正在蔓延。多项研究所建立的理论指出，虎鲸有能力传授狩猎技术。

研究人员表示，部分南极地区的虎鲸狡猾地集体捕猎，并制造波浪把浮冰上的海豹打下水。

在南极地区，两个虎鲸群（并非亚种，而是不同的群体）活动区虽重叠，但运用截然不同但代代相传的狩猎技术。

这类行为非天生的，而是后天学来的，是暗示着虎鲸有「文化」的论据之一。

2022年影片的另外4头虎鲸，过去并没有攻击大白鲨的纪录。

汤纳说：「如今，这对南非沿海鲨鱼群构成了额外的威胁。」

艾尔文说，看到「一种稀有濒危动物猎杀另一种濒危物种」是「既迷人又令人沮丧的事」。

尽管如此，左舷和右舷对南非鲨鱼群构成的风险，整体来说仍十分有限。

华森说，每年被捕捞的鲨鱼数量达数十万只。艾尔文也说：「两头虎鲸不会就此消灭一个物种。」（译者：纪锦玲)

© 2023 AFP