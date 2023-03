金牌拳手3开映击出好成绩 北美票房拿第一

(法新社洛杉矶5日电) 拳击片「金牌拳手3」(Creed III)周末开映大获全胜,以估计约5870万美元票房进帐成为北美票房冠军,是有史以来表现最好的运动电影之一。

法新社报导,在「金牌拳手3」再次担纲演出硬汉拳击手的麦可B乔丹(Michael B. Jordan),这回首度执导演筒。北美院线联盟(Exhibitor Relations)表示,周末的成绩让他成为「不败的票房冠军」。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)表示 :「此一开映成绩令人刮目相看…像这般的周末表现,对影业来说是好消息。」

「金牌拳手3」是「洛基」(Rocky)系列第9部影片,也是首次没看到席维斯史特龙(Sylvester Stallone)扮演的洛基现身。麦可B乔丹饰演的拳王克里德(Apollo Creed)在新片中重出江湖,与乔纳森梅杰斯(Jonathan Majors)所饰演的好朋友展开一场戏剧性对决。

这对乔纳森梅杰斯来说算是丰收的一个周末。他同样参与演出的漫威英雄片「蚁人与黄蜂女:量子狂热」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania), 在3日至5日这段期间有1250万美元表现,排名第2。

排名第3的是恐怖喜剧片「熊盖毒」(Cocaine Bear),票房1100万美元。本片灵感来自真实事件,主角是只吞了一大堆古柯硷,导致野性大发的黑熊。

动画片「鬼灭之刃」上弦集结,前进刀匠村(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -- To the Swordsmith Village)以1010万美元收入本周末排名第4。

第5名是「耶稣革命」(Jesus Revolution),收入870万美元。

排名第6至第10的作品依序为:「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water),360万美元;「玩命特攻:武演行动」(Operation Fortune: Ruse de Guerre),320万美元;「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish),270万美元;「舞力麦克3」(Magic Mike's Last Dance),120万美元;「追星奶奶团」(80 for Brady),84.5万美元。(译者:纪锦玲)

© 2023 AFP