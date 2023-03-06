金牌拳手3开映击出好成绩 北美票房拿第一

（法新社洛杉矶5日电） 拳击片「金牌拳手3」（Creed III）周末开映大获全胜，以估计约5870万美元票房进帐成为北美票房冠军，是有史以来表现最好的运动电影之一。

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法新社报导，在「金牌拳手3」再次担纲演出硬汉拳击手的麦可B乔丹（Michael B. Jordan），这回首度执导演筒。北美院线联盟（Exhibitor Relations）表示，周末的成绩让他成为「不败的票房冠军」。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）表示 ：「此一开映成绩令人刮目相看…像这般的周末表现，对影业来说是好消息。」

「金牌拳手3」是「洛基」（Rocky）系列第9部影片，也是首次没看到席维斯史特龙（Sylvester Stallone）扮演的洛基现身。麦可B乔丹饰演的拳王克里德（Apollo Creed）在新片中重出江湖，与乔纳森梅杰斯（Jonathan Majors）所饰演的好朋友展开一场戏剧性对决。

这对乔纳森梅杰斯来说算是丰收的一个周末。他同样参与演出的漫威英雄片「蚁人与黄蜂女：量子狂热」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）， 在3日至5日这段期间有1250万美元表现，排名第2。

排名第3的是恐怖喜剧片「熊盖毒」（Cocaine Bear），票房1100万美元。本片灵感来自真实事件，主角是只吞了一大堆古柯硷，导致野性大发的黑熊。

动画片「鬼灭之刃」上弦集结，前进刀匠村（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -- To the Swordsmith Village）以1010万美元收入本周末排名第4。

第5名是「耶稣革命」（Jesus Revolution），收入870万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water），360万美元；「玩命特攻：武演行动」（Operation Fortune: Ruse de Guerre），320万美元；「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish），270万美元；「舞力麦克3」（Magic Mike's Last Dance），120万美元；「追星奶奶团」（80 for Brady），84.5万美元。（译者：纪锦玲）

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