提早126天出生 全球最早产双胞胎庆周岁

（法新社渥太华6日电） 加拿大一对提早4个多月出生、原本被医院放弃抢救的龙凤胎日前庆祝周岁生日，两人还被金氏世界纪录（Guinness World Records）认证为世界最早产的双胞胎。

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阿蒂雅．纳达拉加（Adiah Nadarajah）和亚德里亚．纳达拉加（Adrial Nadarajah）出生于2022年3月4日，胎龄22周，即提早126天出生，以一天之差打破2018年美国一对双胞胎创下的纪录。

金氏世界纪录在官网表示，两人出生时体重分别为330克和420克，同时也是出生时体重最轻的双胞胎。

金氏世界纪录引述双胞胎父母的说法表示，双宝出生时，医生原本认为两人「存活率是零」。

他们的母亲拉珍德拉姆（Shakina Rajendram）告诉金氏世界纪录：「我开始分娩时，原本收治我的那间医院不提供宝宝们任何维生措施，几乎任凭他们自生自灭。」

如今两个孩子不仅活了下来，还活力十足。

金氏世界纪录公布照片，可见阿蒂雅和亚德里亚坐在沙发上，身旁摆放裱了框的金氏世界纪录认证书，阿蒂雅张大嘴巴，一脸惊奇，亚德里亚则看似若有所思。

这对双胞胎被描述为身形瘦弱，出生时皮肤呈半透明。住院6个月期间，医生努力对付脑出血和败血症等多种并发症，最终两人才得以回家。

据金氏世界纪录说法，两人出院后，阿蒂雅的体重已是出生时的18倍。拉珍德拉姆说：「她是个非常快乐且喜欢和人互动的孩子，一整天都笑容满面。她很爱讲话，会跟我们和她的玩具『交谈』数小时。」

亚德里亚则遭遇感染和呼吸道问题等一些挫折，以致于必须二度送回医院治疗，但据说都「进展顺利」。

拉珍德拉姆形容亚德里亚「观察力敏锐、细心而聪慧」，且喜欢听音乐。

© 2023 AFP