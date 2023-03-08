前妻当家庭主妇25年 西班牙法院要男子支付650万元

（法新社马德里7日电） 西班牙一名男子被法院命令依据他与前妻婚姻关系存续期间的最低工资，支付对方20万欧元（约新台币648万元），作为25年无偿家务劳动的报酬。

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根据法新社今天检视西班牙南部安达鲁西亚自治区（Andalusia）法院的裁定文件副本，这名男子被勒令支付前妻20万4624.86欧元；这个金额是依据两人婚姻期间的年度最低工资计算而来。

由于他们的婚姻受到分别财产制约束，即任一方赚取的财产只属于自己，使得本案中的妻子无法取得两人婚姻存续期间所赚取的任何财富。

裁定书指出，这名妻子自从结婚以来全心投入，「相当于在这个家里工作，要照顾整个家和家人，以及所有相关事务」。

法律文件列出她在1995年6月到2020年12月间每年应得收入的明细。

法院也命令男方每月支付两个女儿的育儿金给前妻。两人育有2个女儿，一个未成年，另一个已满18岁。

这名未具名女子告诉卡迪纳塞（Cadena Ser）广播电台，丈夫不想让她出门上班，只让她在他经营的健身房工作，负责处理「公关事务，并担任监督人员」；除此之外，「我完全专注投入家务、照顾丈夫和这间屋子」。

她说，前夫让她承担做家务的特定角色，已到了让她「不太能做其他事情」的地步。

她还说，法院判决让她「非常高兴」，因为她「受之无愧」。

© 2023 AFP