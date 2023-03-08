英国建筑师奇柏菲尔德 荣获普利兹克建筑奖

（法新社纽约7日电） 凯悦基金会今天宣布，69岁的英国建筑师暨城市规划师奇柏菲尔德荣获2023年普利兹克建筑奖，获奖原因是他「永恒的现代设计正视了气候急迫性、改变社会关系并且重振城市」。

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奇柏菲尔德（David Chipperfield）表示，成为第52位普利兹克建筑奖（Pritzker Architecture Prize）获奖者，令他「欣喜若狂」。

凯悦基金会（Hyatt Foundation）在声明中引述奇柏菲尔德的话说：「我把这个奖项视为一种鼓励，不仅让我持续关注建筑本质和其意义，同时也关注我们身为建筑师，为因应气候变迁和社会不平等生存挑战所做贡献。」

奇柏菲尔德以旧建筑翻修与重建闻名，翻新这些建筑以适应现代，同时尊重它们的历史、文化并保护自然环境。

奇柏菲尔德的代表作之一是重建德国柏林的「新博物馆」（Neues Museum），这座兴建于19世纪的博物馆在二次世界大战中遭大肆破坏；此外，奇柏菲尔德也重建了16世纪的威尼斯地标「旧行政官邸大楼」（Procuratie Vecchie）。

普利兹克建筑奖暨凯悦基金会主席普利兹克（Tom Pritzker）说：「他自信而不傲慢，坚持不随波逐流，兼具传统与创新，为历史和人类服务。」

普利兹克建筑奖1979年首次颁发，被誉为建筑界的「诺贝尔奖」，英国的佛斯特（Norman Foster）、日本建筑师矶崎新以及印度的多希（Balkrishna Vithaldas Doshi）都曾获此殊荣。

© 2023 AFP