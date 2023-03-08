91岁配乐大师约翰威廉斯 放眼奥斯卡最高龄得奖纪录

（法新社纽约8日电） 91岁的美国电影配乐大师约翰威廉斯，今年以电影「法贝尔曼」获奥斯卡金像奖最佳原创配乐提名，创奥斯卡竞争性奖项最高龄入围纪录。若能一举获奖，更将缔造最高龄得奖成就。

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从「星际大战」（Star Wars）、「大白鲨」（Jaws）到「辛德勒的名单」（Schindler's List），不少影史最具辨识性的电影配乐，都出自约翰威廉斯（John Williams）之手。

约翰威廉斯今年在第95届奥斯卡金像奖中，凭藉他替知名导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）电影「法贝尔曼」（The Fabelmans）创作的配乐入围，写下最高龄的提名者纪录。

约翰威廉斯一生共获53次奥斯卡提名，以仍在世的影人来说，获提名次数已无人能出其右，仅次于已故的华特迪士尼（Walt Disney）的59次。

假使约翰威廉斯12日得奖，这将成为他生涯第6座小金人奖座，他也将创下奥斯卡各竞赛类别中最高龄的获奖者记录。目前这项纪录的保持者是编剧詹姆士艾佛利（James Ivory），他获奖时为89岁。

约翰威廉斯最近告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News）：「任何人活到了这把岁数、能工作这么久，似乎感觉很不真实」。他还说：「这令人非常兴奋，即便已经过了53年。」

他表示：「我非常高兴，我认为这是人之常情：只要作品能受到赏识，就能感到满足。」

约翰威廉斯以华格纳（Wagner）风格的宏伟新浪漫主义配乐而闻名，这与好莱坞之外，许多现代作曲家具实验性质的作品形成鲜明对比。

© 2023 AFP