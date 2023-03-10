老牌演员曾遭控杀妻 89岁罗伯特布雷克辞世

（法新社洛杉矶9日电） 男星罗伯特布雷克（Robert Blake）曾在电影「冷血」中饰演杀害多人的凶手，现实生活中也曾被控杀妻但获判无罪，美国媒体今天报导，他在洛杉矶过世，享寿89岁，且消息获得证实。

广告 继续浏览后续

电影「冷血」（In Cold Blood）是根据卡波特（Truman Capote）同名经典代表作改编而成。

美国娱乐新闻网站Deadline报导指出，罗伯特布雷克是因心脏病过世，并称他的外甥女奥斯汀（Noreen Austin）已证实这项死讯。

罗伯特布雷克因1970年代在美国电视连续剧「柏瑞塔」（Baretta）饰演侦探发迹，但真正让他声名大噪的是他与同事打架的事件。

罗伯特布雷克从童年开始的演艺生涯，因涉嫌谋杀妻子而褪色，他因该案受审并获判无罪。

波尼李伊巴克利（Bonny Lee Bakley）1999年在洛杉矶夜店遇见罗伯特布雷克之际，正和马龙白兰度（Marlon Brando）的儿子克里斯汀白兰度（Christian Brando）交往。

几个月后，波尼李伊巴克利让她怀的孩子做了亲子鉴定，孩子的父亲是罗伯特布雷克，不是克里斯汀白兰度，所以她和罗伯特布雷克结婚。

波尼李伊巴克利2001年被发现中枪死于一间餐厅外的车内。那间餐厅，是她和罗伯特布雷克刚用完餐的地方。

罗伯特布雷克在受审时说，当他回餐厅去取不小心遗忘在那里的枪时，太太中了枪。

罗伯特布雷克声称，当他回到车上时，发现太太因头部和肩膀的枪伤而大量失血。

罗伯特布雷克的律师告诉陪审团，可能的凶手包括波尼李伊巴克利的7位前夫、她骗过的数百名男子，还有克里斯汀白兰度。

陪审团听取了有关罗伯特布雷克曾试图雇用特技演员要杀死他太太的证词，但在2005年宣布他无罪。

当年稍晚，民事诉讼中陪审团裁决，他对波尼李伊巴克利之死负有责任，令他向她的家人支付3000万美元。

© 2023 AFP