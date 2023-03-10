30多年来 美国人购买黑胶唱片首次超越CD

（法新社纽约9日综合外电报导）黑胶唱片持续将其复古魅力转变成为稳健复苏的动力。根据美国唱片业协会（RIAA）今天发布的最新报告，2022年美国黑胶唱片的销售量超过CD，这是1987年以来的第一次。

广告 继续浏览后续

法新社报导，美国唱片业协会的报告指出，实体唱片销售营收在2022年成长4%，达到17亿美元（约新台币518亿元）。

报告中说，全美消费者去年购买了4100万张黑胶唱片，同年CD销量只有3300万张，潮流转变令人吃惊。

近年来，由于收藏家与粉丝怀念从唱片A面与B面发出的温暖声响，黑胶唱片受欢迎的程度稳健成长。

2020年的报告显示实体唱片的营收已开始超越CD，去年的数字更是代表30多年以来，黑胶唱片销量首次超过对手CD。

尽管如此，串流媒体仍是王道：包括付费订阅与广告支持平台在内的服务营收增加7%，达到创纪录的133亿美元（约新台币4056亿元），占总营收的84%。

付费订阅仍是最大宗，占串流媒体营收的77%，并且首次超过100亿美元（约新台币3050亿元）。

美国唱片业协会表示，现已有9200万人成为串流媒体的付费使用者，高于前一年的8400万。

美国唱片业协会的数据显示，唱片音乐的销售总营收成长6%，连续第7年成长，达到创纪录的159亿美元（约新台币4849亿元）。（译者：屈享平/核稿：严思祺）

© 2023 AFP