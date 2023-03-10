TikTok新款滤镜让人换张超模脸 专家警告美貌迷思

（法新社华盛顿10日电） TikTok近期推出名为Bold Glamour的AI即时美颜滤镜，成为最新话题。这款滤镜超越社群网路对审美标准的一系列辩论，直接给予使用者一张全新的脸，而且即使阻挡镜头也不失效。

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TikTok默默向10多亿用户推出Bold Glamour滤镜。这款滤镜会融合使用者的真实面貌，以AI生成出一张理想中的超模脸孔。

TikTok上有数百万条用户在体验Bold Glamour滤镜神奇威力后的震惊贴文。套用滤镜后，他们的嘴唇变得丰厚、下巴轮廓变得分明，还有了浓密的眉毛，立刻变身时尚达人。

美国中乔治亚州立大学（Middle Georgia State University）护理系副教授强生（Kim Johnson）说，「这是对『美貌迷思』的全新冲击」。

她表示，Bold Glamour这类滤镜产生的效果会诱发「不健康的行为，诸如过度减肥、相互比较，以及自卑感」。

TikTok、Instagram和Snapchat的滤镜和效果多年来受到用户热爱，但Bold Glamour这些最新一代滤镜的效果过于强烈。

美国宾州欧布莱特学院（Albright College）心理学教授席德曼（Gwendolyn Seidman）在杂志「今日心理学」（Psychology Today）中说，「（它的效果）一点也不隐讳。而是瞬间、强大的」。

她说，那些渴望社交关注的人，像是承受压力的青少年，「不会喜欢关掉滤镜后看到的自己，那就是问题」。

不过，除了滤镜引发的审美问题，观察家则是搞不懂背后的技术，怀疑这款应用程式是否达成了AI技术的飞跃。

早期的滤镜是对用户在萤幕的脸孔套上效果，若是突然行动，或是手在脸孔前方挥舞就会轻易被揭穿。

混合实境艺术家贺德（Luke Hurd）在TikTok解释说，「这款滤镜最酷的地方，在于你可以抬起手，把手放在脸的前方，但你的脸（依旧看起来）超级无敌真实」。

法新社询问TikTok，但对方拒绝讨论背后技术，使得Bold Glamour究竟如何达成这种效果依旧成谜。

根据专家，Bold Glamour运用了生成式AI，也就是与聊天机器人ChatGPT，以及文字生成图像AI工具Dall-E的相同概念。

科技安全公司Gen的AI研究主任索摩（Petr Somol）说，这类滤镜已经存在几年，但TikTok的最新版本「相当细腻，制作精良」。

© 2023 AFP