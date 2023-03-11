汤姆汉克斯饰猫王经纪人 负评爆棚获两座金酸莓奖

（法新社洛杉矶11日电） 好莱坞男星汤姆汉克斯（Tom Hanks）曾两次获颁奥斯卡金像奖最佳男主角奖，但他今天获得了两座没有任何演员想要获得的奖项：金酸莓奖（Razzie）。

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金酸莓奖被称为「烂片界的奥斯卡」，每年颁奖「表扬」年度烂片与最差演员。

金酸莓奖的投票者宣布这届的最差男配角由在传记电影「猫王艾维斯」（Elvis）当中饰演猫王经纪人的汤姆汉克斯获得。

「猫王艾维斯」广受赞誉，在明天即将登场的第95届奥斯卡金像奖获得8项提名。饰演猫王的奥斯汀巴特勒（Austin Butler）获得奥斯卡最佳男主角提名，并已获颁金球奖（Golden Globe Awards）戏剧类最佳男主角，是影帝热门人选。

然而，汤姆汉克斯在剧中饰演猫王的剥削经纪人汤姆帕克上校（Colonel Tom Parker），表现却获得许多负评，认为他的选角是全片最大瑕疵。

除了最差男配角外，金酸莓奖投票者今天也把最差银幕搭档颁给「汤姆汉克斯和他那涂满乳胶的脸（还有可笑的口音）」。

不过，汤姆汉克斯至少躲过了最差男主角。

汤姆汉克斯在迪士尼真人版电影「木偶奇遇记」（Pinocchio）里饰演老木匠杰佩托（Geppetto），获得最差男主角提名，但似乎比不过金酸莓奖常客杰瑞德雷托（Jared Leto）在蜘蛛人反派外传电影「魔比斯」（Morbius）里的表现，由后者获得金酸莓奖影帝。

饱受争议的玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）传记电影「金发梦露」（Blonde）则获得年度最烂电影。

为了讽刺好莱坞自娱自乐的奥斯卡金像奖，金酸莓奖每年选在奥斯卡前一天颁发。但金酸莓奖主办单位本身今年却因失误成为焦点。

这届金酸莓奖因为残酷地提名12岁童星莱恩．奇雅拉．阿姆斯壮（Ryan Kiera Armstrong）以「燃火的女孩」（Firestarter）入围最差女主角而引发争议，被迫撤回提名。

金酸莓奖今天在公布得主时宣布，最差女主角的提名空缺由金酸莓奖主办单位自己本身替补，并且「压倒性」获胜。

主办单位在YouTube发布自嘲式得奖感言说，「嗯，我们能说什么呢？我们赢得了这座金酸莓奖」。

© 2023 AFP