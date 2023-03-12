全球首枚3D列印火箭 发射计画二度取消

（法新社华盛顿11日电） 全世界第一枚3D列印火箭「人族1号」（Terran 1）今天多次尝试发射，仍于最后一刻决定取消，让制作火箭的加州新创公司再遇挫折。

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法新社报导，加州新创公司「相对论太空」（Relativity Space）所打造的无人驾驶「人族1号」火箭，原本已经开始点火发动，但因「自动化」问题，导致公司在不到1周之内第2次中止发射计画。

「相对论太空」在社群媒体推特（Twitter）贴文表示，公司不久之后试着再次让火箭自佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射台升空，但因火箭第二节的压力问题而不得不中止。

相对论太空公司表示：「公司团队今天都很努力，下一次我们还会继续努力；更多有关新发射日期的事项会稍后公布。」

今天美东时间下午1时起原有3小时的发射窗口，但一艘私人船只闯进危险区域，导致发射倒数计时暂停。上一次排定于8日的发射行动，则是因为推进剂温度问题而在最后一刻决定延后。

「人族1号」高33.5公尺，有85%是以3D列印打造。

「人族1号」首飞时并不预期会有任何酬载，但日后最终能搭载1250公斤的酬载至近地轨道。

「相对论太空」表示，他们的3D列印火箭所用零件数量比传统火箭少100倍，且可以在60天内用原料打造完成。（译者：纪锦玲）

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