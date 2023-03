奥斯卡:妈的多重宇宙双人组获颁最佳导演

2 分钟

(法新社洛杉矶12日电) 关家永(Daniel Kwan)、丹尼尔舒奈特(Daniel Scheinert)今天在奥斯卡颁奖典礼中,以「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)抱走最佳导演大奖。