奥斯卡:杨紫琼成为首位亚裔影后

2 分钟

(法新社洛杉矶12日电) 杨紫琼今天凭藉「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)精采演出,成为第一位登上奥斯卡影后的亚裔演员。