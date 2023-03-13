救助难民善行爆红 希腊奶奶逝世

（法新社雅典12日电） 希腊国家通讯社「雅典通讯社」（Athens News Agency, ANA）报导，在大批难民逃向欧洲的难民潮中救助难民而获诺贝尔和平奖提名的希腊奶奶卡姆威希斯今天逝世，享耆寿93岁。

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卡姆威希斯（Emilia Kamvysi）和另外2位老奶奶在2015年被拍到正在用奶瓶喂养1名难民宝宝而一举成名，宝宝父母刚刚经历危险的海上穿越、登陆希腊列士波斯岛（Lesbos）。

难民潮中超过100万难民和移民抵达欧盟国家海岸，其中很多人来自叙利亚，他们为躲避内战而出逃。

这3位老奶奶是来自土耳其的希腊裔难民的孩子，她们成为列士波斯岛民和大量叙利亚难民团结一致的象徵。

「雅典通讯社」报导，卡姆威希斯的葬礼预定13日在她居住的列士波斯岛上村子举行。

另外2位老奶奶也已离世，玛丽莎（Maritsa Mavrapidou）在2019年逝世，享耆寿92岁；埃夫斯特拉蒂亚（Efstratia Mavrapidou）在2022年逝世，享耆寿96岁。

这3位老奶奶生前始终坚称自己所作所为并没有什么大不了。

卡姆威希斯曾对时任希腊总统帕夫洛波洛斯（Prokopis Pavlopoulos）说过一句传颂一时的话：「我的孩子，我做了什么？」

她后来告诉法新社，「他们（难民）都是和善的人，他们只是刚好路过」。

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