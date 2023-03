无畏奥斯卡抢风采 惊声尖叫6首映夺北美票房冠军

(法新社洛杉矶12日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,与令人起鸡皮疙瘩的首集相隔27年后,「惊声尖叫6」本周末在北美推出,一举拿下票房冠军,估计进帐4450万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)表示,在好莱坞奥斯卡颁奖典礼晚会众星云集之际,「惊声尖叫6」能有此成绩,「就一出色的恐怖片而言,是个绝佳的开场」。

「惊声尖叫6」再次结合悬疑和黑色喜剧元素,本片由梅莉莎巴雷拉(Melissa Barrera)、珍娜奥特嘉(Jenna Ortega)和史基艾瑞克(Skeet Ulrich)主演,这是惊声尖叫系列中,首度没有固定女主角妮芙坎贝尔(Neve Campbell)参演,她和片商在片酬一事无法达成共识而退出。

本周排名第2的是上周冠军片「金牌拳手3」(Creed III),估计在10日至12日这段期间,2720万美元入袋。

排名第3的是科幻惊悚片「65:恐怖行星」(65),进帐1230万美元。

漫威英雄片「蚁人与黄蜂女:量子狂热」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)排名第4,收入700万美元。

第5名是恐怖喜剧片「熊盖毒」(Cocaine Bear),有620万美元成绩。

最后,葛罗斯表示,票房叫座影片并非总是奥斯卡获奖影片,以下是好莱坞去年收入最高的影片排名:「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)收入22.8亿美元;「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick),14.9亿美元;「黑豹2:瓦干达万岁」(Black Panther: Wakanda Forever),8.59亿美元;「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish),4.55亿美元、「猫王艾维斯」(Elvis),2.87亿美元;「妈的多重宇宙」(Everything, Everywhere All at Once),1.06亿美元。

本周末北美票房排名第6至第10的作品依序为:「耶稣革命」(Jesus Revolution),收入520万美元;「篮球冠军」(Champions,暂译),520万美元;「阿凡达:水之道」,270万美元;「鬼灭之刃上弦集结,前进刀匠村」(Demon Slayer: To the Swordsmith Village),190万美元;「鞋猫剑客2」,170万美元。(译者:纪锦玲)

