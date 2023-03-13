无畏奥斯卡抢风采 惊声尖叫6首映夺北美票房冠军

（法新社洛杉矶12日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，与令人起鸡皮疙瘩的首集相隔27年后，「惊声尖叫6」本周末在北美推出，一举拿下票房冠军，估计进帐4450万美元。

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影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，在好莱坞奥斯卡颁奖典礼晚会众星云集之际，「惊声尖叫6」能有此成绩，「就一出色的恐怖片而言，是个绝佳的开场」。

「惊声尖叫6」再次结合悬疑和黑色喜剧元素，本片由梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）、珍娜奥特嘉（Jenna Ortega）和史基艾瑞克（Skeet Ulrich）主演，这是惊声尖叫系列中，首度没有固定女主角妮芙坎贝尔（Neve Campbell）参演，她和片商在片酬一事无法达成共识而退出。

本周排名第2的是上周冠军片「金牌拳手3」（Creed III），估计在10日至12日这段期间，2720万美元入袋。

排名第3的是科幻惊悚片「65：恐怖行星」（65），进帐1230万美元。

漫威英雄片「蚁人与黄蜂女：量子狂热」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）排名第4，收入700万美元。

第5名是恐怖喜剧片「熊盖毒」（Cocaine Bear），有620万美元成绩。

最后，葛罗斯表示，票房叫座影片并非总是奥斯卡获奖影片，以下是好莱坞去年收入最高的影片排名：「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）收入22.8亿美元；「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），14.9亿美元；「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever），8.59亿美元；「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish），4.55亿美元、「猫王艾维斯」（Elvis），2.87亿美元；「妈的多重宇宙」（Everything, Everywhere All at Once），1.06亿美元。

本周末北美票房排名第6至第10的作品依序为：「耶稣革命」（Jesus Revolution），收入520万美元；「篮球冠军」（Champions，暂译），520万美元；「阿凡达：水之道」，270万美元；「鬼灭之刃上弦集结，前进刀匠村」（Demon Slayer: To the Swordsmith Village），190万美元；「鞋猫剑客2」，170万美元。（译者：纪锦玲）

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