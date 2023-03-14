奥斯卡颁奖典礼收视率历来第3低 仍获媒体好评

（法新社洛杉矶13日电） 昨天登场的第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼收视率是典礼历来第3低，不过仍普遍获得媒体好评。

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去年典礼最令人记忆犹新的一幕，恐怕是男星威尔史密斯（Will Smith）在舞台上掌掴谐星克里斯洛克（Chris Rock）的意外插曲。

乐坛巨星蕾哈娜（Rihanna）和女神卡卡（Lady Gaga）昨晚相继献唱。经过去年臭名远播的「巴掌事件」后，这届典礼普遍受到好评。

男星布兰登费雪（Brendan Fraser）以「我的鲸鱼老爸」（The Whale）夺下第95届奥斯卡最佳男主角奖。女星杨紫琼不负众望，凭藉「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）精湛演出，成为奥斯卡首位亚洲影后，本片也顺利抱走压轴的最佳影片大奖。

多位获奖人昨天上台含泪发表得奖感言，娱乐新闻「好莱坞报导」（Hollywood Reporter）表示，这场典礼「幸好不太有戏剧性，情绪上相当令人感动」。

娱乐周刊「综艺」（Variety）称这场典礼「没什么新意」，但「很有品味」。

但「纽约时报」表示，少了大爆冷门或舞台上的暴力，让典礼成了一场中规中矩、打安全牌的活动，「老老实实地照着剧本走」。

© 2023 AFP